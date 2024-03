Prefeitura de Nova Odessa vai realizar 560 mamografias neste mês

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá promover no dia 21 a 27 de março um mutirão de mamografias, atendendo 560 mulheres que já possuem encaminhamentos de médicos da rede municipal para a realização do exame.

As mamografias serão realizadas em dois “mamamóveis” equipados com mamógrafos, possibilitando a realização de até 70 exames diários. Os laboratórios estarão estacionados na própria região onde as mulheres atendidas moram, sempre próximos a uma das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade.

Mamamóvel vai realizar 70 mamografias por dia – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

As mulheres que farão mamografia foram atendidas anteriormente por médicos nas UBSs e encaminhadas para o exame. Foi necessária a entrega desse encaminhamento para que as pacientes fossem avisadas da data, horário e local dos exames por telefone.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“São, portanto, mulheres que já estão aguardando na fila deste exame tão importante. Estamos no mês da saúde da mulher e vamos reduzir significativamente o tempo de espera pela mamografia”, esclareceu a secretária municipal da pasta, Adriana Welsch.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Como mulher, entendo muito bem a importância desse exame, principalmente na detecção precoce do câncer de mama, o que aumenta significativamente as chances de cura. Com exames de imagem precisos e modernos, é possível identificar alterações suspeitas nos seios antes mesmo de surgirem sintomas visíveis”, declarou a vereadora Márcia Rebeschini (PV), autora da emenda impositiva que viabilizou o mutirão na cidade.

*Estagiária sob supervisão de Guilherme Magnin.