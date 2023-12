Prefeitura de Nova Odessa recebe R$ 2 milhões para construir sede para o Caps

Atualmente, setor de saúde mental ocupa um espaço improvisado junto à UBS do Jardim Nossa Senhora de Fátima

Em novembro deste ano, o prefeito Leitinho solicitou o repasse em encontro com o ministro da SRI, Alexandre Padilha - Foto: Divulgação_Prefeitura de Nova Odessa

Uma portaria do Ministério da Saúde, publicada nesta quinta-feira (28), determinou um repasse de R$ 2,085 milhões para a Prefeitura de Nova Odessa, que irá investir na construção de uma sede própria para o Caps (Centro de Atenção Psicossocial), possivelmente ao lado da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Nossa Senhora de Fátima.

A verba será destinada pelo FNS (Fundo Nacional de Saúde), por meio do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.

Em novembro deste ano, o prefeito Leitinho (PSD) solicitou o repasse em encontro em Brasília com o ministro da SRI (Secretaria de Relações Institucionais), Alexandre Padilha.

De acordo com o chefe do Executivo, atualmente o setor de saúde mental ocupa um espaço improvisado junto à UBS do Jardim Nossa Senhora de Fátima.

A licitação para contratação da empresa que ficará responsável pela construção da sede ainda será aberta, segundo a prefeitura.

“A construção do novo Caps vai contemplar os espaços adequados para todos os atendimentos individuais e coletivos, internos e externos. Teremos áreas de lazer e um espaço físico mais adequado, com maior número de consultórios e salas para os diversos tipos de atendimentos oferecidos, proporcionando qualidade de assistência e segurança ao paciente”, comentou a secretária de Saúde, Jaqueline Serrano.

O setor de saúde mental da Prefeitura de Nova Odessa oferece gratuitamente atendimentos às pessoas com transtornos mentais, problemas de dependência química (uso de álcool e drogas), ideação ou tentativas de suicídio. Todas as faixas etárias são atendidas pela rede de atenção.