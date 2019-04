Prefeitura de Nova Odessa recebe R$ 100 mil para Saúde

A Prefeitura de Nova Odessa recebeu na última quinta-feira (18) uma verba de R$ 100 mil que foi repassada pelo Ministério da Saúde. Trata-se de uma emenda do ex-deputado federal Beto Mansur (MDB) e que foi pleiteada pelo vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, do mesmo partido.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O dinheiro já está na conta da Administração e será usado para a compra de equipamentos (R$ 50 mil) – móveis e eletrônicos – para a UBS (Unidade Básica de Saúde) 3, que fica no Jardim São Manoel, e para a compra de um veículo (R$ 50 mil) que será destinado à assistência farmacêutica para distribuição de medicamentos dentro do programa “Remédio em Casa”, que será lançado em breve pela Secretaria de Saúde.

Vanderlei Cocato, secretário de Saúde, disse que o Setor de Compras da secretaria já está providenciando as aquisições.

Tiãozinho, que é presidente da Comissão de Saúde na Câmara de Vereadores, lembrou que esteve, junto com Cocato, no gabinete do ex-deputado Beto Mansur pleiteando a emenda de R$ 100 mil. “O papel do vereador não é apenas fiscalizar os atos do Poder Executivo, mas também ir atrás de recursos que possam ajudá-lo a administrar a cidade”, ressaltou o vereador.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.