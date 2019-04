Prefeitura de Nova Odessa recebe micro-ônibus

A Prefeitura de Nova Odessa recebeu na manhã desta quarta-feira (3) a doação de um micro-ônibus avaliado em R$ 195 mil. O veículo, que tem capacidade para transportar 25 pessoas, foi entregue pela Fazenda Fortaleza Ltda, responsável pelo Loteamento Residencial Parque Fortaleza.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Do mesmo empreendedor, o município já havia recebido, também como doação um caminhão-pipa (avaliado em R$ 245 mil), um trator (avaliado em R$ 83 mil) e uma retroescavadeira (no valor de R$ 183 mil). Todos esses veículos e equipamentos já foram incorporados à frota municipal.

Este foi o último veículo doado pelo empreendedor no compromisso firmado com a Administração. As chaves do micro-ônibus foram entregues ao prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza pelo arquiteto Antonio Luiz Ribeiro, que representou o empreendedor no ato realizado em frente ao Paço Municipal.

O veículo será usado para o transporte de servidores da Garagem Municipal, além de outros serviços.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.