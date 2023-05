Prefeitura de Nova Odessa realiza ‘Dia D’ de multivacinação neste sábado

A Secretaria da Prefeitura de Saúde de Nova Odessa promove neste sábado (6) o “Dia D” da Campanha de Multivacinação 2023. Além dos imunizantes contra gripe e Covid-19, o órgão vai aplicar várias outras vacinas, para completar a carteirinha de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

A campanha acontece nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Centro, Jardim São Jorge, Jardim Alvorada e Jardim Marajoara, das 8h às 16h.

Devem se vacinar contra a Covid qualquer pessoa com 18 anos ou mais; pessoas imunocomprometidas (12+); pessoas com deficiência permanente (12+); além de pessoas com comorbidades para a Covid-19 (12+) – diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão (uso contínuo de medicação), insuficiência cardíaca, cardiopatia hipertensiva, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares, doença renal crônica, hemoglobinopatias, obesidade mórbida (IMC ≥ 40), síndrome de Down e outras síndromes genéticas e doenças hepáticas crônicas.

Já a vacina contra a gripe será aplicada em idosos (60+), gestantes e puérperas, trabalhadores da Saúde e da Educação, criança (6 meses a 5 anos), pessoas portadoras de deficiência, caminhoneiros, trabalhadores transporte coletivo, trabalhadores dos setores de segurança e salvamento, pessoas com comorbidades para a gripe.

Gripe

Para tomar a vacina da gripe não é necessário manter intervalo com outra vacina (nem mesmo a da Covid-19), ou seja, as pessoas dessa faixa etária podem tomar a dose de reforço junto ao imunizante gripal. Lembrando que a imunização ocorre diariamente nas sete UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

Além do atendimento diário nas UBSs, a secretaria segue promovendo “mutirões” de multivacinação aos sábados, sempre das 7h às 12h. Confira o calendário: