Prefeitura de Nova Odessa prorroga por mais 10 anos contrato com a Rápido Sumaré

A Prefeitura de Nova Odessa anunciou, nesta quarta-feira (5), a prorrogação por mais 10 anos do contrato com a Rápido Sumaré, empresa responsável pelo serviço de transporte público urbano na cidade. A extensão do vínculo foi publicada no Diário do Município também nesta quarta-feira.

Rápido Sumaré continua operando no transporte da cidade – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com a Diretoria de Transportes da cidade, a renovação da concessão já estava prevista no contrato anterior, que se encerrou em novembro do ano passado. A extensão da contrato por mais 10 anos, e que se iniciou em 2011, também já estava pré-determinada e dependia apenas do interesse de ambas as partes.

A Rápido Sumaré opera com cinco linhas em Nova Odessa e disponibiliza uma frota de sete ônibus, sendo cinco para operação diária e dois para ficar na reserva. Com base nos dados de dezembro, a empresa afirma que cerca de 31 mil passageiros utilizam o transporte público municipal na cidade por mês e 996 pessoas pegam ônibus por dia no município.

Uma delas é a Vanda Pereira, de 57 anos, que pega a linha do Jardim Eneides todos os dias para chegar ao restaurante onde trabalha, no Centro. Ela afirma que os ônibus da empresa têm uma boa estrutura, mas que poderiam passar mais cedo no ponto perto da sua casa, no bairro Jardim Marajoara.

“Eu entro às 7 horas no trabalho, mas como o ônibus passa às 6h50, eu chego atrasada, perto das 7h15. Quando isso acontece, eu desconto os minutos na hora do almoço”, comentou Vanda ao LIBERAL, que esteve na Rodoviária de Nova Odessa para ouvir os usuários do transporte da cidade.

Sobre a queixa da munícipe, a Rápido Sumaré respondeu que os itinerários cumpridos pela frota “estão de acordo com a demanda” e que, por dia, são realizadas 123 viagens.

Vanda, em contrapartida, elogiou a passagem de R$ 3,10 que ela paga para se deslocar pela cidade.

A reportagem questionou a administração se a tarifa vai aumentar a partir da renovação com a Rápido Sumaré, bem como de quanto seria o aumento e a partir de quando o reajuste seria aplicado. A prefeitura respondeu somente que o contrato indica uma correção na passagem e no subsídio que Executivo paga para cada usuário, mas não informou os valores e nem a partir de quando os novos preços vão começar a valer.