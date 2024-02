Prefeitura de Nova Odessa propõe criação de mais 77 vagas para profissionais de enfermagem

Intenção do governo é substituir profissionais contratados por meio do Cismetro; seriam 20 enfermeiros e 57 técnicos de enfermagem

A Prefeitura de Nova Odessa protocolou neste mês um projeto na câmara que propõe a criação de 77 vagas para profissionais de enfermagem, sendo 20 para enfermeiros e 57 para técnicos de enfermagem. A propositura não tramita em regime de urgência, portanto, aguarda ser pautada em sessão pela Mesa Diretora da Casa.

Segundo a administração, o objetivo do projeto é adequar e otimizar o quadro de funcionários da saúde municipal, além de substituir os profissionais contratados por meio do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas), que possuem grande rotatividade.

A adesão de Nova Odessa ao Cismetro aconteceu no fim de 2021. O consórcio é uma parceria firmada entre cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) para fomentar e realizar ações na Saúde, entre elas a contratação de profissionais de enfermagem. Da RPT (Região do Polo Têxtil), Americana e Hortolândia também são consorciadas.

Porém, a maior crítica aos contratados via Cismetro é a rotatividade, o que dificulta a sequência dos serviços. A prefeitura, portanto, deseja substituir esses funcionários. “Ao criar empregos públicos, promovemos não apenas a estabilidade dos profissionais de saúde, mas também a transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos”, justificou.

No texto do projeto, é dito que 91 profissionais de enfermagem serão substituídos, sendo 23 enfermeiros e 68 técnicos de enfermagem. Após questionamento do LIBERAL, a administração não especificou se essas quantidades são de profissionais contratados via consórcio.

Com as novas vagas, o município terá direito a admitir como concursados até 67 enfermeiros e 144 técnicos de enfermagem.

O concurso já foi realizado em junho de 2023 e o resultado ainda está vigente, por isso não será necessária outra prova. De acordo com a prefeitura, os profissionais em questão serão divididos conforme a demanda tanto no hospital municipal quanto na rede básica.

Com as 77 contratações, a expectativa é que, em 2024, o orçamento seja impactado em R$ 464,2 mil considerando salários, adicionais de insalubridade e encargos. O valor é menor caso fossem mantidos os 91 profissionais, que totalizariam R$ 469,1 mil.

Porém, para os anos seguintes, com reajustes salariais previstos em 10%, a expectativa é que o impacto nos cofres da prefeitura aumente: R$ 175,2 mil, em 2025, e R$ 192,7 mil, em 2026.