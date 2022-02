Prefeitura de Nova Odessa oferece reajuste de 10,18%; servidores pedem 16%

Reunião entre prefeito, secretários e membros do sindicato aconteceu na tarde desta quinta-feira - Foto: Divulgação - Prefeitura de Nova Odessa

Nesta quinta-feira (24), diretores do SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa) se reuniram com o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), além de secretários municipais para dar início às negociações do dissídio coletivo de 2022 da categoria, cuja data base é 1º de março.

Como proposta à reposição salarial, referente ao período de março de 2020 a fevereiro de 2021 e também período de março de 2021 a fevereiro de 2022, o sindicato indicou reajuste de 16%. Em contrapartida, a prefeitura ofereceu 10,18% nos salários dos funcionários públicos, garantindo a reposição integral da inflação do último período de 12 meses.

De acordo com o vice-presidente da SSPMANO, Luís Fernando Nascimento da Silva, o sindicato vai promover uma assembleia nos dias 2, 3 e 4 de março para deliberar a proposta. “Os diretores vão percorrer os setores para os servidores votarem se aceitam a proposta ou se vão para o movimento grevista”, explicou.

Ainda durante reunião, a prefeitura disse que vai reajustar em 17,56% o cartão da cesta básica dos servidores, além dos 10% já concedidos a partir de janeiro deste ano, antes mesmo do início das discussões sobre o dissídio da categoria.

Assim, o cartão da cesta básica vai subir de R$ 502,63, em dezembro de 2021, para R$ 650,00. A cesta de Natal também vai ser reajustada em 15%, passando assim de R$ 476,72 em dezembro passado para R$ 603,05 no próximo mês de dezembro.