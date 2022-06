Prefeitura de Nova Odessa lança campanha ‘Lacre Solidário – Salvando Vidas com Amor’

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria de Educação, lançou nesta terça-feira (31) a campanha “Lacre Solidário – Salvando Vidas com Amor”. O evento foi aberto à população e ocorreu às 9h, na sede do órgão.

A ação tem como objetivo contribuir com o Centro Infantil Boldrini, em Campinas, levantando recursos que serão revertidos em quimioterapias e outros procedimentos oferecidos no hospital. A instituição vende os lacres arrecadados e o valor obtido é encaminhado para o tratamento dos pacientes.

A proposta da campanha é envolver todas as crianças da rede municipal de ensino, o comércio da cidade e a prefeitura, para que haja a maior arrecadação de lacres possível. Para isso, os organizadores vão promover uma gincana para incentivar os estudantes a participarem e juntarem lacres. As duas classes que mais arrecadarem, uma do Ensino Fundamental e outra da Educação Infantil, serão premiadas com um passeio no final do ano.

A arrecadação prossegue até o dia 10 de novembro deste ano. Cada escola, por classe, fará a contagem do que arrecadou. A partir desta data, o material será recolhido e levado ao Fundo Social de Solidariedade. No dia 24 de novembro será feito o encerramento, com o anúncio das classes vencedoras.