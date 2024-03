Porta do hospital foi quebrada por um rapaz de 23 anos – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

O ressarcimento dos danos causados por uma pessoa que quebrou a porta de vidro da recém-reformada recepção do Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia, em Nova Odessa, na noite desta segunda-feira (5), será cobrado na Justiça.

O valor do conserto ainda não foi definido. Uma nova porta leva cerca de 10 dias para ficar pronta.

O responsável pelo dano, um rapaz de 23 anos, chutou a porta de vidro. Ele foi detido pela Guarda Municipal e levado ao plantão policial de Americana, onde acabou autuado por dano ao patrimônio público.

Semáforo já voltou a funcionar normalmente – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

O outro dano, em um semáforo, ocorreu após um acidente no cruzamento das avenidas Ampélio Gazzetta e Dr. Eddy de Freitas Crissiúma, no Jardim Bela Vista, em Nova Odessa, no último domingo.

Os motoristas não foram identificados. O novo equipamento já funciona normalmente.