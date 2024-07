Prefeitura de Nova Odessa instala 300 novas placas de identificação de ruas e avenidas

Programa foi viabilizado graças a uma emenda impositiva ao Orçamento Anual do Município, no valor de R$ 34 mil

A equipe do Setor de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa está instalando ou substituindo 300 novas placas de identificação de ruas e avenidas da cidade, em nove bairros. O programa foi viabilizado graças a uma emenda impositiva ao Orçamento Anual do Município, no valor de R$ 34 mil, feita pela vereadora Marcia Rebeschini (União Brasil).

Placas estão sendo instaladas em vários pontos da cidade – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Estão sendo contemplados os jardins São Jorge, Europa, Alvorada, Capuava e São Francisco, o Centro, as Chácaras Recanto Solar, o Parque dos Pinheiros, o Recanto do Guarapari e a Estrada Municipal Eduardo da Silva (a “Estrada do Dodozinho”), na região da Fazenda Velha. As novas placas já trazem também o bairro e o CEP de cada logradouro atendido, facilitando a localização por parte de serviços de entrega.

“As placas que existiam antes estavam em sua maioria ilegíveis, pois ficaram muito tempo sem manutenção ou troca. Umas das mais constantes solicitações ao Setor de Trânsito é a falta de placas indicando o nome das ruas”, explicou a autoridade municipal de Trânsito, Benedito Goes Neto.

Nas próximas etapas, um dos locais atendidos será a Avenida Ampelio Gazzetta, que acaba de ter sua iluminação toda trocada por luminárias de LED.

Lombofaixas

O Setor de Trânsito também instalou mais duas faixas elevadas de pedestres – equipamentos também conhecidos como “lombofaixas” ou “faixas da vida”, que visam minimizar riscos de acidentes e atropelamentos envolvendo pedestres.

Uma delas foi instalada na Rua Fioravante Martins / Avenida Olívio Belinate, no Jardim São Manoel, na altura do Projeto Meninos Brilhante. enquanto o outra foi feita em frente à portaria do novo Parque Municipal das Crianças, na Avenida Brasil, na altura do Parque Fabrício.