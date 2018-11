Prefeitura doa área para Centro de Cultura Leta

A prefeitura de Nova Odessa realizou oficialmente na última quarta-feira a doação de uma área para a construção do Centro de Cultura Leta na cidade. O espaço, que possui 7,1 mil metros quadrados e fica no Jardim Altos do Klavin, foi outorgado à Associação Brasileira de Cultura Leta para a implantação de uma escola voltada ao ensino do idioma leto, além de música, danças e artes. Ela também vai funcionar como sede para a comunidade da Letônia em Nova Odessa.

A doação, que contou com a presença do prefeito, Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB), do presidente da Associação Brasileira de Cultura Leta, Felipe Albrecht e da cônsul honorária da Letônia, Daina Gutmanis, além de representantes da comunidade leta que estão no Brasil para a comemoração do Centenário da Proclamação da República da Letônia.

O presidente da Associação Brasileira de Cultura Leta se emocionou com a doação. “Só temos que agradecer. Poderemos realizar nossos projetos e manter viva a nossa história dentro da cidade que tanto amamos”, disse Albrecht.

Já a cônsul ressaltou a importância do momento. “Este é um dia histórico para os letos de todo o mundo. Somos uma comunidade pequena, mas somos apaixonados por nossa cultura”, resumiu Daina. O prefeito falou sobre a importância da comunidade leta para a cidade. “Sempre foi um sonho meu que esse povo tivesse um local para preservar a sua identidade e sua história, que é tão bonita”, revelou.