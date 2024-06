Prefeitura de Nova Odessa confirma terceira morte por dengue neste ano

A Prefeitura de Nova Odessa confirmou nesta sexta-feira (14) a terceira morte por dengue no município neste ano. A vítima era uma mulher de 66 anos, moradora do Jardim Alvorada, que morreu no dia 26 de maio.

De acordo com a administração municipal, a mulher apresentou os primeiros sintomas no dia 17 de maio, quando procurou atendimento médico em um hospital particular em Americana. Ela faleceu em Campinas 11 dias depois.

A confirmação da causa da morte foi feita pelo Instituto Adolfo Lutz nesta quinta.

A primeira vítima da doença em Nova Odessa foi uma mulher de 54 anos, que faleceu no dia 10 de maio no Hospital das Clínicas da Unicamp. A segunda tinha 42 anos e era moradora do Altos do Klavin. Ela morreu em um hospital de Piracicaba no dia 15 de abril.

Ainda de acordo com a administração, mortes por dengue não aconteciam desde 2015, quando a cidade também registrou três vítimas da dengue.

Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa registrou 3.405 casos da doença neste ano. Há ainda quatro possíveis mortes causadas pela doença aguardando os resultados dos exames laboratoriais para confirmação ou não.