Prefeitura captura morcego morto com vírus da raiva e orienta população

Equipe da Zooneses alertando a população sobre os riscos do vírus da raiva - Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

A equipe do Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Nova Odessa capturou, em setembro, um morcego dentro de uma residência no Parque Fabrício. O animal já estava morto, mas mesmo assim, foi encaminhado para o Instituto Pasteur, para exames laboratoriais. Os resultados saíram no final de outubro e confirmaram resultado positivo para o vírus da raiva.

Por isso, o Setor de Zoonoses alerta novamente a população para os riscos da doença e como prevenir ou tratar os eventuais casos suspeitos em animais domésticos ou silvícolas (indígena). Além disso, chama a atenção para a importância de se adotar medidas de precaução em caso de encontrar um morcego vivo ou morto em situações consideradas anormais (caído no chão, pendurado em janelas, cortinas, em cima da cama, à luz do dia).

A recomendação é não tocar no animal e ligar imediatamente para o setor de Zoonoses ou Defesa Civil Municipal, para que uma equipe vá até o local e capture o animal, vivo ou morto.

“Se possível, capture o animal sem tocá-lo, utilizando panos, caixas de papel, baldes ou mantendo-o preso em ambiente fechado até a chegada da equipe municipal”, disse a médica veterinária Paula Faciulli, coordenadora do Setor de Zoonoses.

Na sexta-feira (05), os Agentes de Endemias estiveram no Parque Fabrício passando de casa em casa, conversando com os moradores sobre a captura do morcego e os orientando em relação à vacinação antirrábica.

“Observamos que vários animais das casas já estão vacinados, isso mostra a responsabilidade que os donos têm pelos seus pets”, ressaltou Paula. Os tutores de animais domésticos, especialmente da região do Parque Fabrício, também têm que estar atentos para a atualização da vacinação de cães e gatos. A vacina antirrábica deve ser feita nos pets a cada 12 meses em uma clínica veterinária.