Prefeitura de Nova Odessa anuncia nova edição do Refis

A Prefeitura de Nova Odessa protocolou na sexta-feira um projeto na câmara para uma nova edição do Refis, programa de recuperação fiscal. A expectativa do governo é de que a adesão dos contribuintes possa ser feita de outubro a novembro, com descontos de até 95% em juros e multas.

Poderão ser renegociados os débitos tributários ou não gerados até 31 de dezembro de 2021, inscritos ou não na dívida ativa, mesmo que discutidos judicialmente.

Por outro lado, ficam de fora débitos de multas de trânsito, infrações ambientais, de natureza contratual, decorrentes de danos causados contra o patrimônio municipal e ITBI. E em 2022, pela primeira vez, não poderão ser beneficiados contribuintes que aderiram ao Refis de 2021, conforme determinado à prefeitura por órgãos de controle.