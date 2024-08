Segundo a administração, as inscrições online podem ser feitas até as 12 horas do próximo dia 29, por meio do site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola)

A Prefeitura de Nova Odessa está com inscrições abertas para o processo seletivo de formação de cadastro reservas de estudantes de oito cursos superiores interessados em prestar estágio nos órgãos do Poder Público Municipal.

Segundo a administração, as inscrições online podem ser feitas até as 12 horas do próximo dia 29, por meio do site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

Os universitários classificados serão chamados conforme as necessidades da prefeitura – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

Podem se inscrever alunos que estejam cursando faculdades de administração, ciências contábeis, direito, educação especial (licenciatura), farmácia, fisioterapia, gestão pública e pedagogia. Os estudantes devem estar matriculados a partir do 1º semestre, com exceção de fisioterapia, a partir do 6º semestre.

As inscrições acontecem no site do CIEE, em https://pp.ciee.org.br/vitrine/12566/detalhe, e incluem o preenchimento de um questionário de análise curricular.

A bolsa-auxílio é de R$ 1.412 por mês, mais auxílio-transporte e refeição. A carga horária dos estudantes eventualmente convocados será de 30 horas semanais, divididas em 6 horas diárias, durante o período vigente (inicial) de 12 meses do contrato de estágio, podendo ser prorrogado.

Os universitários classificados serão chamados conforme as necessidades da prefeitura.

Ainda segundo a prefeitura, antes de efetuar a inscrição online, o candidato deve conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos – como estar cursando o semestre indicado do respectivo curso superior e ter 16 anos ou mais.

Podem se inscrever estudantes de Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

No dia 4 de setembro deve ser publicada a classificação provisória dos inscritos aprovados. A interposição de eventuais recursos pelos interessados poderá ser feita no dia 5 (também de forma online), e a publicação da classificação definitiva acontece em 10 de setembro.