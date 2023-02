Prefeitura de Nova Odessa abre inscrições para creches nesta segunda

CMEI Penha Maria Pires de Andrade Miranda está entre as unidades da rede municipal - Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abre a partir desta segunda-feira (6) as inscrições de novos alunos para as creches municipais. O atendimento ocorrerá todas as segundas-feiras, das 7h às 17h.

Os pais devem comparecer à unidade mais próxima da residência munidos de Certidão de Nascimento da criança, Caderneta de Vacinação, foto 3×4, documentos pessoais do responsável e comprovante de endereço da família em Nova Odessa.

Atualmente, a Prefeitura atende a 1.191 bebês e crianças de zero a 4 anos, distribuídas em 12 CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil).

“As inscrições nas creches serão todas as segundas-feiras, e tendo a vaga, a unidade realiza a matrícula. Quem já fez inscrição não tem necessidade de fazer novamente, porque essas famílias já estão sendo chamadas”, explicou a diretora de Educação Infantil da Rede Municipal, Marli Pontes.