Prefeitura dá início à nova etapa da desbaratização

A Prefeitura de Nova Odessa dá início, nesta segunda-feira (26) a mais uma etapa da campanha de desbaratização e desratização na rede de esgoto da parte mais alta da cidade, compreendida pelos bairros São Manoel, Alvorada, Capuava, Monte das Oliveiras e região. O objetivo do procedimento, realizado a cada seis meses, é evitar a proliferação de baratas e ratos, que podem ser propagadores de doenças como leptospirose e hantavirores, entre outros problemas.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O serviço é feito através do setor de Zoonoses, da Secretaria de Saúde, com apoio da Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa), responsável pelos serviços de água e esgoto do município. A ação consiste na aplicação de inseticida nos postos de visita à rede de coleta e afastamento de esgoto. Após a desbaratização é realizada também a desratização, com iscas parafinadas nos poços de esgoto. Após uma semana, é realizada uma reaplicação para obtenção de melhores resultados.

“Pedimos aos moradores que tampem ralos com panos úmidos ou sacos plásticos, vedem as soleiras das portas com panos ou fitas adesivas, mantenham as latas de lixo tampadas e vedem caixas de gordura com cimento”, orienta a coordenadora do setor, a veterinária Paula Faciulli. Segundo ela, a ação não causa mal aos cidadãos. “É um serviço que não traz malefícios às pessoas, apesar da fumaça”, destaca.

Escorpiões

O secretário de Saúde, Vanderlei Cocato, também destaca a importância do procedimento no combate aos escorpiões. “A barata é um dos alimentos que compõem a dieta do escorpião. Reduzir a oferta de alimento, reduz o aparecimento destes insetos”, explica o secretário.

Ele também aconselha a população a evitar o acúmulo de entulhos e lixo em seus quintais. “Prevenção é a melhor dica que temos. Se não houver comida nem abrigo, os escorpiões também serão reduzidos”, conclui.

Confira o cronograma de serviços:

* De 26 a 30 de Novembro: Condomínio dos Ipês; Jardim Capuava, Alvorada, Santa Rita 1 e 2, Monte das Oliveiras, Jequitibás, Campos Verdes, São Manoel e Palmeiras.

* De 03 a 11 de Dezembro: Vila Nova, Green Village, Lopes Iglesias, Letônia, Conceição, 23 de Maio, Altos do Klavin, Klavin, Campo Belo e Condomínios Primavera e Hípica.

* De 12 a 17 de Dezembro: Maria Raposeiro Azenha, Jardim Éden, Maria Helena, Bela Vista, Santa Rosa e Condomínio Imigrantes.

* De 18 a 26 de Dezembro: Jardim São Francisco, Residencial Fibra, Santa Luiza 1 e 2, Nossa Senhora de Fátima, Triunfo e São Jorge.

* De 27 de Dezembro a 04 de Janeiro/19: Vila Azenha, Jardim Flórida e Fadel.

* De 07 a 18 Janeiro/19: Jardim Eneides, Distrito Industrial, Marajoara, Novos Horizontes, Planalto, Mathilde Berzin, Parque Fabrício, Europa e Centro.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Americana.