Prefeitura aumenta reajuste e greve é suspensa em Nova Odessa

A Prefeitura de Nova Odessa aumentou o reajuste no salário dos servidores municipais de 10,50% para 10,79%, durante audiência presencial de mediação e conciliação, realizada na tarde desta terça-feira, na sede do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 15ª Região, em Campinas, junto com o SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa).

Com isso, a greve que teria início nesta quinta-feira foi adiada e na sexta será realizada uma nova assembleia pelo sindicato, para votação dos valores.

A proposta de reajuste foi feita pelo juiz Guilherme Guimarães Feliciano, auxiliar da Vice-Presidência Judicial e pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) e foi acatadada pela administração municipal.

O aumento deve-se à adoção do INPC-IBGE, que vem sendo utilizado neste ano nas decisões do próprio TRT-15, ao invés do IPC-Fipe, que originalmente havia sido adotado nas negociações em Nova Odessa.

O reajuste salarial será realizado a partir de 1º de março de 2022, já pela folha de pagamentos da competência do mês de abril de 2022, com a geração de uma folha extraordinária para o pagamento dos retroativos a partir de 1º de março, de acordo com informações do TRT.

Além disso, a Prefeitura de Nova Odessa vai reajustar o subsídio dos convênios médicos e odontológicos no percentual de 50% e 100%, respectivamente, dos originais R$ 15,00 e R$ 5,00 mensais, para R$ 22,50 e R$ 10,00.

Ainda por determinação do TRT, a prefeitura ficará responsável por formar comissões para discussão das condições de trabalho dos servidores públicos, nos pontos críticos que foram apontados pelo sindicato.

GREVE ADIADA. O compromisso do TRT com o sindicato é que o órgão vai suspender o movimento grevista previsto para amanhã, conforme havia sido decidido em assembleia pelos servidores. Desta forma, o SSPMANO vai submeter as propostas apresentadas em nova assembleia nesta sexta, às 8h. Uma nova audiência no TRT foi marcada para o dia 12 de abril, às 15h30.

“Claro que o reajuste é melhor e nada impede que o Executivo, durante a assembleia, apresente uma nova proposta. O que não posso aceitar é que as condições de trabalho dos servidores permaneça. Isso não nos impede de continuar nossa luta ferrenha”, disse o presidente do SSPMANO, Adriano José do Carmo Rosa.