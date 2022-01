Prefeitura amplia equipe no Hospital Municipal em Nova Odessa

Aumento no efetivo foi motivado pela demanda de pacientes com sintomas gripais nos últimos dias

A Prefeitura de Nova Odessa reforçou a equipe da rede municipal de saúde para dar conta da demanda de pacientes com sintomas gripais. Foram colocados mais médicos e outros profissionais no pronto-socorro do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia e nas outras unidades.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, além de mais um médico plantonista por turno, a equipe do hospital ganhou o reforço de mais dois enfermeiros, quatro técnicos em enfermagem e um fisioterapeuta.

As demais unidades da rede foram contempladas com 27 profissionais, sendo um médico clínico geral, três enfermeiros, dois farmacêuticos, um fisioterapeuta, dois motoristas de ambulâncias, dez técnicos em enfermagem, um dentista, dois auxiliares de dentista, um escriturário, um assistente social, dois agentes comunitários de saúde e um agente de endemias.

“Tínhamos no máximo quatro médicos no pronto-socorro por plantão e agora estamos com cinco e mais dois na extensão [prédio ao lado] da UBS [Unidade Básica de Saúde] do Jardim Alvorada, para casos eletivos”, declarou Silvio Corsini, secretário municipal de Saúde.