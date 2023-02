Prefeito Leitinho mobiliza síndicos a facilitarem visitas do IBGE para o Censo

Com o objetivo de aumentar a abrangência do Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PDT), está mobilizando os síndicos e administradores dos condomínios verticais para que atendam aos recenseadores.

A prefeitura informa que, além do apelo, o chefe do Executivo está enviando ofícios a cada síndico com informações sobre o Censo e o contato do Posto Local do IBGE, que fica na Rodoviária Municipal.

Prefeito fez apelo para que moradores respondam ao Censo – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O município já atendeu 95,17% da meta de cobertura, do total de 60.076 moradores. Foram recenseados 21.185 dos 22.260 domicílios ocupados em Nova Odessa.

A estimativa é de que cerca de 3 mil habitantes ainda não responderam aos questionamentos.

O prefeito explica que esses quase 5% podem fazer uma enorme diferença para a cidade se manter no atual patamar do FPM (Fundo de Participação dos Municípios).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A cidade precisa ultrapassar os 61.716 habitantes. Ou seja, poderemos ter perdas de recursos federais se estes 1.650 habitantes faltantes não forem contabilizados. E estes recursos federais, além de um direito do município, são uma das principais fontes de receitas para a prefeitura aplicar em Saúde, Educação, Segurança Pública”, explicou Leitinho.

Os síndicos podem entrar em contato com o Posto Local do IBGE indo à Rodoviária Municipal (Rua Rio Branco, nº 699, no Centro), ou pelo telefone/WhatsApp (19) 98325-1472.

OBRIGATÓRIA

A resposta ao questionário do IBGE é obrigatória (sob pena de multa federal de 10 salários mínimos), mas os dados pessoais são absolutamente sigilosos e não são compartilhados com nenhum outro órgão dos governos federal, estadual ou municipal.

A prefeitura enfatiza que cada recenseador está uniformizado com o colete azul típico do IBGE, com um crachá com seu nome e matrícula e um QR Code (um código de barras bidimensional), que pode ser escaneado com a câmera do celular da pessoa e, assim, confirmar a identidade do profissional diretamente no site do Instituto.

Outra forma de tranquilizar o entrevistado é confirmar a identidade do recenseador junto ao telefone gratuito do IBGE, o 0800 721-8181. A pessoa ainda pode acessar diretamente o site oficial do instituto, o https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.html, e consultar pela matrícula, CPF ou RG do recenseador, que estão visíveis nos crachás.