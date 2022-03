Prefeito de Nova Odessa sanciona lei que impõe normas a bancos

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), sancionou uma lei que impõe normas às agências bancárias da cidade. O projeto de lei que deu origem ao novo regimento é de autoria do vereador e presidente da câmara, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB), e foi publicado no Diário Oficial do Município na última quarta-feira.

Procon vai notificar instituições e depois de 30 dias deve dar início às fiscalizações – Foto: Arquivo / O Liberal

A lei é composta por 54 artigos, que determinam a afixação de cartazes e senhas eletrônicas, instalação de ao menos 50 assentos para clientes, implantação de serviço de atendimento de primeiros socorros, proibição de uso de aparelhos celulares, entre outras normas.

Outra medida cobrada é obrigatoriedade de atendimento aos clientes no interior das agências. De acordo com o artigo 50, os bancos são obrigados a “assegurar que a espera e o atendimento de seus usuários ocorram exclusivamente no interior de suas dependências”, traz trecho da lei número 3.500.

“Não podemos aceitar que instituições financeiras que têm lucros de bilhões ao ano tratem seus clientes com desrespeito, como aconteceu recentemente, quando flagrei clientes esperando atendimento do lado de fora da agência, sujeitos a sol e chuva. Precisamos cobrar de forma mais efetiva, para que os clientes tenham seus direitos respeitados e, se não tiverem, que as instituições sejam punidas com rigor”, comentou o autor do projeto.

Neste caso, se o banco for flagrado desrespeitando a determinação, ele será primeiro advertido sobre o problema e, caso a situação não seja resolvida, o órgão fiscalizador poderá emitir multas que variam entre R$ 3.197 e R$ 6.394, de acordo com a reincidência, e que podem levar à suspensão do alvará de funcionamento. A autuação é aplicada em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).

A Prefeitura de Nova Odessa informou que a nova legislação não traz prazos, mas o Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) local vai notificar, a partir da próxima semana, todas as agências bancárias do município sobre a vigência da lei.

“O órgão promoverá fiscalizações surpresas nas agências e também quando for provocado através de denúncias de munícipes. Tendo em vista a recente entrada em vigor da legislação e das adequações que serão necessárias pelas agências, o Procon deve iniciar o trabalho de fiscalização 30 dias após a entrega das notificações”, explicou a administração municipal.

A Febabran (Federação Brasileira de Bancos) foi questionada sobre um posicionamento referente à nova normativa, mas não encaminhou retorno até o fechamento desta edição.