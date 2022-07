Prefeito de Nova Odessa quer implantar Secretaria de Segurança

De acordo com o projeto de lei, a nova pasta será responsável por manter a ordem pública e a preservação das garantias do cidadão

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), pretende criar a Secretaria de Segurança Pública. De acordo com o projeto de lei, que foi protocolado na câmara, a nova pasta será responsável por manter a ordem pública e a preservação das garantias do cidadão, bem como a proteção da vida e do patrimônio, além de promover ações de políticas de inteligência, prevenção, contenção e repressão na criminalidade. A proposta deve ser votada pelos vereadores na sessão da próxima segunda-feira.

A estrutura terá um secretário com salário de R$ 12.442,13, além de um secretário adjunto, que receberá R$ 8.961,51. A unidade será composta ainda pela Secretaria Adjunta de Segurança Pública, bem como o Comando da Guarda Civil Municipal, Coordenadoria da Defesa Civil e Coordenadoria de Trânsito.

A Prefeitura de Nova Odessa foi questionada sobre o motivo da implantação desta nova pasta e o que muda de forma direta na vida da população, na questão da segurança, de modo geral. No entanto, a administração municipal não se manifestou sobre o assunto. Atualmente, a Prefeitura de Nova Odessa conta com sete secretarias e outros órgãos.