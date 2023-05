Prefeito de Nova Odessa quer cidade sustentável

Chefe de Executivo pretende desenvolver ações que valorizem o meio ambiente - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Com a expectativa de construir uma Nova Odessa mais sustentável, o prefeito Cláudio José Shooder, o Leitinho (PSD), pretende desenvolver ações que valorizem o meio ambiente e a causa animal. Considera a construção da nova represa que está em andamento como um dos pontos positivos para auxiliar a cidade a passar por uma crise hídrica no futuro.

Também destaca a implantação dos sistemas de energia solar que integram a segunda etapa do Programa de Geração de Energia Fotovoltaica em prédios públicos de Nova Odessa. A tecnologia já funciona nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros Jardim Alvorada e Nossa Senhora de Fátima.

Como gestor da cidade, também quer deixar a sua colaboração para a causa animal, principalmente com relação aos pets cuidados por moradores em situação de vulnerabilidade.

Começaram em março deste ano as obras do prédio do futuro Departamento de Bem-Estar Animal de Nova Odessa, em um terreno público situado na Avenida Brasil, no Parque Fabrício. A ideia é que seja realizado o atendimento veterinário gratuito para os pets de pessoas de baixa renda. Esses e outros assuntos foram abordados por Leitinho em entrevista ao LIBERAL.

Qual a necessidade de construir a Represa Recanto 4, cuja área foi obtida por meio de uma ação de desapropriação por utilidade pública, no valor de R$ 1.169.748?

LEITINHO: Está sendo uma ação para evitar uma crise hídrica no futuro, porque no nosso município foram construídos 38 novos empreendimentos e não se importaram com a questão hídrica no passado. Já desapropriamos uma área e vamos construir uma represa que também contribuirá para receber empresários e moradores que querem se instalar em uma das cidades mais aconchegantes para morar.

Você pretende abrir uma UTI no Pronto-Socorro Municipal?

LEITINHO: Essa medida está em nosso planos. É um projeto meu e do meu vice Mineirinho (PSD). Vai ser o maior projeto do município, pois entendo a necessidade dos munícipes, que precisam aguardar vagas na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e no Hospital Estadual Sumaré, e muitas vezes não dá tempo, como ocorreu com minha mãe, que morreu aguardando uma vaga. Apesar de ser uma manutenção cara, entendemos que Nova Odessa passou da hora de ter a sua própria UTI. Estamos fazendo a contratação de logística de RH (Recursos Humanos) e também dos equipamentos que compõem uma UTI.

Como surgiu a proposta para o uso de energia solar nas UBS?

LEITINHO: Fizemos esse projeto em parceria com a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) e já instalamos nas UBSs 5 e 7. Além de contribuir para uma energia mais limpa, também contribui para gerar economia para os cofres públicos. Só nos últimos três meses, já conseguimos economizar R$ 50 mil. Pretendemos realizar a instalação também em outros prédios públicos em breve.

Como avalia a instalação do Poupatempo em Nova Odessa?

LEITINHO: O Poupatempo será muito importante para dar mais agilidade aos serviços prestados para os munícipes, pois a pessoa que vai fazer uma cédula de identidade vai em um lugar, assim como renovação de carteira de habilitação, e assim por diante. No Poupatempo, por exemplo, poderá fazer tudo no mesmo local, além de pelo menos de 90 tipos de serviços prestados aos cidadãos.

Qual a expectativa da implantação do Corpo de Bombeiros Militar na cidade?

LEITINHO: No próximo mês, será inaugurada a sede do bombeiro militar em Nova Odessa. Era uma demanda antiga, isso porque, devido à falta de um bombeiro militar na cidade, não era possível fazer laudos. Dessa forma, as empresas que se instalavam na cidade tinham de fazer seguros muito caros. Além de favorecer no atendimento aos munícipes em situações de emergência, também vai contribuir para a vida de mais empresas para a cidade. Os atendimentos também poderão ser realizados em conjunto com os bombeiros voluntários, que já realizam um importante trabalho na cidade.

Em sua gestão, quais foram os destaques na causa animal?

LEITINHO: A causa animal sempre foi minha importante bandeira. Ainda como vereador, sempre atuei em prol das pessoas e também dos animais. Meu amor por eles me levou também a estudar e hoje também sou médico veterinário. Como prefeito, me vi na obrigação de auxiliá-los e também ajudar os tutores, que na maioria das vezes sobra amor, mas faltam o sustento e os cuidados com os pets, que também fazem parte da família. Estamos construindo a sede do Departamento de Bem-Estar Animal e em breve pretendemos fazer castrações, atendimentos e pequenas cirurgias para os animais de quem não tem condições para pagar.

Como foi pensado a programação de aniversário?

LEITINHO: Para o aniversário da cidade, pensamos em várias programações para as famílias e para vários gostos diferentes. Teremos cantor gospel, bandas de rock, sinfônica e até uma atração internacional, que foi ícone nos anos 90.