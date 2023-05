Poupatempo de Nova Odessa vai dividir espaço com outros serviços

Cidade deve ganhar em julho uma agência do Poupatempo, resultado de um convênio com o governo estadual

Além da Base do Corpo de Bombeiros, Nova Odessa deve ganhar em julho uma agência do Poupatempo, resultado de um convênio com o governo estadual. Para viabilizar a parceria, o município locou um imóvel, onde também funcionará o Centro de Referência ao Trabalhador e Empregador, implantado com recursos do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas).

Em um único endereço – um prédio na Rua Duque de Caxias – serão oferecidos diversos serviços aos moradores, como Procon, Sebrae Aqui, Banco do Povo Paulista, Junta do Serviço Militar, além do Poupatempo e o Posto Local do Trabalho.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael Brocchi, a inauguração depende apenas da confirmação de uma data na agenda do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Também vamos ter uma sala de coworking e uma sala de reunião”, destacou. O objetivo, de acordo com o secretário, é agilizar diversos serviços oferecidos aos moradores, reunindo-os num único local.