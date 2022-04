Posto Local do Trabalho de Nova Odessa tem 46 vagas de emprego disponíveis

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos para a seleção de 46 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas.

Os candidatos devem enviar currículo nesta terça-feira (19) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada.

Posto Local de Trabalho de Nova Odessa – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A entrega do currículo também pode ser feita das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, na Rodoviária Municipal,na Rua Rio Branco, 699, Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as vagas:

AJUDANTE DE BOMBA DE CONCRETO

Para montar, desmontar e manusear tubulação para bombeamento de concreto com zelo e atenção. Executar demais tarefas referente ao serviço como limpeza, desentupimento de tubos.

AJUDANTE GERAL

Com conhecimento de medidas, paquímetro, trena. Curso SENAI.

AJUDANTE DE OBRAS

Com experiência na função.

ASSISTENTE DE VENDAS

Desejável Ensino Superior em Informática ou Administração, com curso de vendas ou comunicação.

COSTUREIRA (3 VAGAS)

Com experiência em máquina reta, overloque, interloque e galoneira; disponibilidade para trabalhar em turno fixo, e residir na região.

FAXINEIRA (10 VAGAS)

Ensino médio completo, empresa dá treinamento.

OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO

Para operar bomba de concreto e equipamentos pertinentes com responsabilidade e zelo. Dirigir com atenção e cuidado caminhão modelo 3/4. Ser responsável com o horário é indispensável. Experiência mínima de 2 anos em bomba de concreto e CNH D.

PEDREIRO

Com experiência na função.

SERRALHEIRO

Com experiência na função.

SOLDADOR

Com experiência na função.

VIGIA/CONTROLADOR DE ACESSO (20 VAGAS)

Ambos os sexos, ensino médio completo, CNH A/B ativo, conhecimento em informática. Escala de revezamento, disponibilidade de horário. Não necessita experiência, empresa oferece treinamento para função.

ZELADOR (5 VAGAS)

Ensino Médio completo, empresa oferece treinamento.