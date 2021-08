Posto do Trabalho de Nova Odessa anuncia 14 vagas de emprego

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos via e-mail para a seleção de profissionais 14 profissionais para a iniciativa privada, para funções como ajudante geral, auxiliar de logística, cozinheiro, garçom, pedreiro, tecelão e vendedor, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da respectiva vaga e enviar currículo nesta terça-feira (10) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AJUDANTE GERAL: Idade mínima 25 anos e desejável experiência com roça, servente e demais serviços braçais.

AUXILIAR DE LOGÍSTICA: Masculino, de 20 a 32 anos, Ensino Médio completo, CNH B, curso de empilhadeira, realizar carga e descarga, efetuar carregamento de mercadorias e conferir NF de compra e conferência física do produto.

COMÉRCIO EXTERIOR COM COMPRAS: Superior em Comércio Exterior, experiência em atividades de importação e exportação, compras de insumos e matérias primas. Salário inicial de R$ 1.839,00 + VT + VA+ refeição no local + plano de saúde.

COZINHEIRO, CHAPEIRO, BARMAN E GARÇOM: Masculino, todos com experiência na função.

PEDREIRO: Conhecimento em alvenarias geral, rebocos, instalação de pisos e revestimentos, empresa está oferecendo diferencial no salário para interessados.

TECELÃO: Com experiência na função.

VENDEDOR/BALCONISTA: Com experiência em venda de materiais elétricos e construção.

URDIDOR / OPERADOR DE ESTAMPARIA ROTATIVA / SEPARADOR DE PEDIDOS (expedição) / CORTADOR DE TECIDOS: Todas as vagas masculinas e com experiência.