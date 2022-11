Posto do Trabalho de Nova Odessa abre 20 vagas nesta quarta-feira

As vagas são para pessoas com experiência que moram de Nova Odessa

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa recebe currículos para a seleção de 20 profissionais em funções distintas. As vagas são para pessoas com experiência que moram de Nova Odessa. Interessados devem enviar currículo nesta quarta-feira para ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função no título do e-mail.

As oportunidades são para açougueiro, ajudante industrial, tecelão, soldador TIG, operador de dobradeira, desenhista projetista mecânico, motorista de caminhão, operador de caldeira, operador de rebobinadeira, operador de usinagem, recepcionista masculino, torneiro mecânico e vidraceiro.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.