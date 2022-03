Posto do Trabalho de Nova Odessa está com 75 vagas de emprego

Destaque é para o setor têxtil, que está com 30 vagas disponíveis; confira as oportunidades de emprego

O Posto Local do Trabalho de Nova Odessa está com 75 oportunidades de trabalho nesta terça-feira (22). O destaque é para o setor têxtil, com 30 vagas.

Posto está com 75 oportunidades nesta terça – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail.

O currículo também pode ser entregue no Posto, que funciona na Rodoviária Municipal, na Rua Rio Branco, 699, Centro, das 8h30 às 11h30. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades: