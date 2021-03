Posto de Trabalho de Nova Odessa divulga vagas de emprego

O PLT (Posto Local de Trabalho) de Nova Odessa, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, divulgou nesta quarta-feira (24) vagas de emprego para diversas áreas.

Há oportunidades para ajudante geral, almoxarife, assistente administrativo, motorista, operador de produção e outras. Há vagas exclusivas para pessoas PCD (Pessoas com Deficiência).

Os interessados devem preencher os requisitos e enviar os currículos por e-mail – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Os interessados devem enviar currículos para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br com a especificação da vaga interessada no título.

Para as vagas disponíveis, as empresas fazem algumas exigências, confira abaixo as oportunidades e requisitos.