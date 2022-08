Possível mudança de zoneamento gera protestos de moradores do Maria Helena

Moradores do Jardim Maria Helena, em Nova Odessa, protestam contra uma possível mudança de zoneamento no bairro, prevista pelo novo Plano Diretor Sustentável do município. Se aprovado o projeto, o loteamento passa a ser zona mista e não mais só residencial.

O presidente da Associação de Moradores do Jardim Maria Helena, Fábio Rodrigo Simões, 40, tem acompanhado as reuniões do plano diretor e está preocupado com a mudança.

Faixa de protesto no bairro: população não quer zona mista no Jd. Maria Helena – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“Compramos o lote por meio de uma construtora e ele foi vendido até mais caro por ser uma área exclusiva residencial. Isso consta em documentação e no memorial descritivo do bairro. No entanto, na reunião realizada em 28 de julho, as propostas não ficaram claras pela prefeitura e queremos os documentos para justificarmos os itens e explicar porque somos contra”.

Caso seja aprovado, 489 famílias ou donos de lotes serão impactados com a mudança. É o caso de Elicleser Roberto de Souza, 40, que comprou um terreno em fevereiro deste ano, justamente para fugir de um bairro onde vivia com perturbação de sossego. “O nosso posicionamento é totalmente contrário. Eu dei preferência no bairro, paguei mais caro justamente por ser residencial”.

O Plano Diretor é uma lei municipal que organiza o crescimento e o funcionamento da cidade, visando o desenvolvimento social, físico, econômico e administrativo. O objetivo é trazer mais qualidade de vida à população, além da preservação e da conservação dos recursos naturais.

A prefeitura foi questionada e informou que as comunidades locais têm participação garantida neste processo, não apenas por meio das diversas audiências públicas a cada etapa, mas, quando solicitado, com reuniões pontuais com a equipe técnica envolvida na revisão.

“No entanto, devemos ressaltar que não há qualquer decisão tomada envolvendo alterações pontuais no zoneamento, apenas estudos e propostas em análise e debate com a sociedade”, traz trecho da nota.