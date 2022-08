Por conta de obras, delegacia de Nova Odessa atende na Rua Rio Branco

O prédio da delegacia de Nova Odessa, onde funciona também o plantão policial da cidade, na Avenida Carlos Botelho, está passando por obras. Por isso, o órgão atende, desde a última segunda-feira (1º), em um novo endereço provisório, em prédio alugado pela prefeitura, que fica na Rua Rio Branco, 54, no Centro, até o término das obras, na Avenida Carlos Botelho.

Novo prédio fica na Rua Rio Branco, 54, no Centro – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

De acordo com a administração municipal, o setor de Trânsito promoveu uma adequação e revitalização da sinalização no entorno da delegacia provisória, demarcando vagas de estacionamento exclusivas e repintando todas as faixas.

A reforma com ampliação do prédio da delegacia trata-se de uma obra reivindicada por lideranças locais e pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD). A obra foi confirmada em março deste ano pelo secretário executivo da Polícia Civil do Estado, Youssef Abou Chahin.

Prédio da delegacia deve ter reforma concluída em 2024 – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O investimento é de R$ 2,58 milhões por parte do Governo do Estado de São Paulo. Iniciada em junho, a obra tem previsão inicial de conclusão em 22 meses, ou seja, abril de 2024.