Pontilhão do São Jorge ganha ‘nova cara’

Através de uma parceria entre a Diretoria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Nova Odessa, a Rumo Logística e o artista Aldinho, o pontilhão do São Jorge começa a receber um novo visual. O espaço receberá pinturas em grafite, como parte do projeto de revitalização do bairro, que incluiu a recuperação da praça, entregue à população no ano passado.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Optamos por fazer a intervenção urbana como forma de incentivar a cultura e a arte no dia a dia das pessoas que passam por ali. E já estamos pensando em estender a ação a outros prédios públicos espalhados pela cidade totalmente sem custo para os cofres públicos”, revelou o diretor de Cultura de Turismo de Nova Odessa, Cícero Edno.

A intervenção urbana é o termo utilizado para designar os movimentos artísticos relacionados às manifestações visuais realizadas em espaços públicos.

Segundo o artista Aldinho – Aldo da Silva Barbosa, que é servidor municipal lotado na Secretaria de Esportes e Turismo, é um tipo de arte que tem o objetivo de questionar e transformar a vida cotidiana, com diversos tipos de gravuras e técnicas artísticas

A praça do Jardim São Jorge foi revitalizada com o apoio das empresas M. Politano Imóveis, Contatto Comercial Imobiliária e One Incorporador, que se uniram para realizar as benfeitorias.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.