Polícia vai analisar notebook que era usado por advogado que desapareceu

A Polícia Civil apreendeu, na manhã desta segunda-feira, o notebook que pertence ao advogado criminalista Valmir Ernesto, 47, que está desaparecido desde a última quinta. Ele saiu de seu escritório em Nova Odessa e não retornou para casa. O carro dele foi localizado carbonizado no Jardim Ipiranga, em Americana, na madrugada desta sexta. O veículo estava na Rua Ibirapuera.

O delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Lúcio Antônio Petrocelli, diz que o aparelho será encaminhado à perícia do IC (Instituto de Criminalística) para tentar encontrar algum indício que leve à localização de Ernesto.

“Também pedimos na Justiça a quebra do sigilo telefônico. Estamos apurando uma informação de que ele desapareceu no limite entre Nova Odessa e Sumaré”, afirma Petrocelli.

Carro do advogado Valmir Ernesto foi achado carbonizado na última sexta-feira – Foto: Polícia Civil / Divulgação

A namorada do advogado desabafou que desde semana passada não tem notícias do companheiro. “Ele [Ernesto] tinha o hábito de me ligar sempre que saia do escritório, mas na quinta-feira não ligou. Achei que tinha algum compromisso. Somente à noite, quando o sobrinho dele me ligou dizendo que não chegou em casa, fiquei preocupada e decidi registrar o boletim de ocorrência.”

O advogado Werington Ramela, sócio de Ernesto, relata que no escritório não percebeu nada de anormal no comportamento. “Trabalhamos juntos há 18 anos, mas cada um cuida dos próprios processos. Ele não me disse nada sobre ameaças ou algum tipo de problema.”

O presidente da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Nova Odessa, Osmar Alves de Carvalho, diz que está acompanhando o trabalho da polícia. “Não sabemos se o desaparecimento está ligando a atividade profissional. Precisamos de uma resposta urgente, pois o desaparecimento de um advogado é algo muito grave.”

Na última quinta, após o expediente no escritório, Ernesto saiu com um veículo Volkswagen Fox. A namorada entrou em contato com a GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa para que observassem as câmeras de videomonitoramento.

Ela recebeu a informação de que o carro foi identificado pelos equipamentos saindo da cidade às 18h12 e 19h15, sentido Santa Bárbara d’Oeste, pela Estrada Rodolfo Kivitz, e desapareceu.