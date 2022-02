Caso Russo: vizinho é preso suspeito de participação em homicídio

Policiais da Deic (Divisão de Investigações Criminais) de Piracicaba prenderam temporariamente, na manhã desta segunda-feira (21), um homem suspeito de participação no homicídio do ex-secretário de Governo de Nova Odessa, Marco Antonio Barion, o Russo, de 52 anos, assassinado em dezembro.

Ex-presidente do PT em Americana, Russo foi executado a tiros no dia 6 de dezembro do ano passado – Foto: Facebook / Reprodução

O suspeito, P.S.S., de 52 anos, mora no mesmo condomínio de prédios onde o então secretário também residia, no Jardim Marajoara, em Nova Odessa. A delegada responsável pelo caso, Juliana Ricci, disse em coletiva de imprensa que o suspeito teria sido responsável por avisar a saída da vítima do condomínio.

Juliana Ricci, Delegada da Deic de Piracicaba, concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

“[Ele] seria a pessoa que avisou que a vítima estava saindo, para que os executores pudessem praticar o crime”, explicou.

Ela adiantou ainda que, apesar dos dois não morarem no mesmo bloco de apartamentos, as vagas de garagem dos veículos deles eram próximas. “Isso possibilitava ele [referindo ao suspeito] a ter o controle da hora que a vítima entrava e saía”, disse.

Questionada se eles faziam parte do mesmo círculo social, ela disse acreditar que eles já se conheciam.

A delegada informou que o suspeito é proprietário de uma empresa de pavimentação asfáltica, que já participou de processos licitatórios em prefeituras da região. Juliana não divulgou o nome da empresa e nem explicou se o fato de o suspeito ser dono do negócio pudesse estar relacionado diretamente com o crime.

No fim de janeiro, entretanto, o LIBERAL divulgou que o presidente do SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa), Adriano José do Carmo Rosa, afirmou durante live em rede social que a morte do ex-secretário estaria relacionada a fraudes e licitações. Carmo prestou depoimento sobre essas declarações na sede do Deinter (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior) em Piracicaba, há três semanas.

INVESTIGAÇÃO

Para chegar ao suspeito, Juliana conta que as equipes analisaram as imagens de segurança interna do condomínio.

“Foi possível observar que ele [suspeito] estava com uma caminhonete de luxo. Ele aguarda a vítima sair, ele para, chega a dar ré no veículo para esperar a vítima sair. A atitude dele era muito estranha”, comentou a delegada.

Ainda de acordo com ela, P.S.S. já tinha sido ouvido anteriormente, mas investigações mostravam o contrário do que ele havia dito em depoimento. Com ele, os policiais apreenderam dois celulares e um tablet, além de um caderno de anotações pessoais, que passarão por perícia.

“Ele não ofereceu nenhum tipo de resistência, não se mostrou surpreso”, comentou ela.

Agora, a delegada adiantou que o suspeito será ouvido e a investigação continua, para que a Polícia Civil chegue aos dois homens que atiraram contra Russo, além de localizar o veículo Uno que foi usado durante o crime. As placas do carro eram de um Nissan Kicks furtado.

“O interrogatório será marcado para que ele possa ser ouvido. Ele ainda não deu nenhuma versão dos fatos”, concluiu a delegada, que não confirmou se a motivação do crime foi política.

CRIME

O político foi assassinado a tiros em frente a um conjunto de prédios, no cruzamento das ruas Guilherme Klavin e Rua Rute Klavin Grikis, quando saia para trabalhar, no dia 6 de dezembro. Ex-presidente do PT em Americana, Russo estaria morando neste condomínio de prédios há 8 meses. Foram identificados 13 disparos.