Polícia indicia mulher que acusou prefeito de Nova Odessa de estupro

A Polícia Civil indiciou a mulher que acusou de estupro o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), por calúnia, difamação, stalking (perseguição) e estelionato. O inquérito está sendo conduzido pela Delegacia Seccional de Americana.

O delegado José Luiz Joveli, que coordena a apuração, emitiu carta precatória para Luziânia (GO) para que a mulher fosse ouvida pela Polícia Civil na cidade onde reside e respondesse a perguntas relacionadas ao tempo em que conviveu com Schooder, recebimento de pensão durante o período em que estaria esperando um filho dele, bem como se defendesse dos crimes a ela atribuídos.

De acordo com o inquérito, a mulher teria enviado um áudio na rede social da filha do prefeito, dizendo que estava esperando um irmãozinho dela. Tal atitude teria causado um desentendimento familiar entre pai e filha.

Segundo o LIBERAL apurou, a mulher tem uma empresa que presta assessoria parlamentar e foi contratada pela Prefeitura de Nova Odessa, quando conheceu Leitinho. Ela chegou a denunciá-lo a polícia, por estupro. O juiz Fellipe Figueiredo de Carvalho, dos juizados Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras (DF), concedeu medida protetiva à mulher, que registrou a ocorrência contra o prefeito na Deam 1 (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher).

Após o ocorrido, Leitinho também registrou boletins de ocorrência se defendendo da acusação, pois alegou que o relacionamento entre eles foi consensual.

Ele exibiu comprovantes de depósitos de mais de R$ 12 mil como pagamento de pensão, pois ela teria dito que estava grávida, mas não chegou a mostrar o exame e nem permitiu o acompanhamento.

O chefe do Executivo afirma que esteve em Brasília a trabalho, bem como para conhecer o suposto filho e assumir a paternidade. Mas ao confrontá-la teria confirmação de que não houve uma gravidez. Como pediu a devolução do dinheiro, teria sido ameaçado pela mulher via mensagens.

Leitinho informou que se manifestaria somente no processo. A reportagem entrou em contato com a advogada da mulher, mas ela não retornou.