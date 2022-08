Polícia cumpre mandado contra investigado por tráfico e irmãos acabam presos

A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma residência no Jardim das Palmeiras, em Nova Odessa, nesta quinta-feira (18) e acabou prendendo por tráfico de drogas, os irmãos do investigado. A Operação, batizada de “Casa de Pedra”, contou com o apoio do canil da GCM (Guarda Civil Municipal).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Civil chegou a casa do investigado por volta de 6h30 e, em buscas pela residência, os agentes não encontraram nada de ilícito no local. Os policiais então se dirigiram para a residência dos irmãos do investigado, no Jardim São Manoel, também em Nova Odessa.

No local, com o auxílio do canil da GCM, eles encontraram 69 pedras de crack, que foram apreendidas, assim como R$ 2.173,00 provenientes do tráfico de drogas e seis aparelhos celulares apreendidos para investigação.

Os dois irmãos, uma mulher de 44 anos e um homem de 46, negaram o tráfico, mas foram presos. Detida, a irmã do investigado afirmou que era apenas usuária de drogas.

Já o investigado afirmou não ter ciência de que os irmãos guardavam drogas na casa deles. Como na residência dele, no Jardim das Paineiras, não foi encontrado nada de ilícito, ele foi liberado, mas segue no caso como suspeito para futuras apurações, enquanto os irmãos seguem presos, acusados de tráfico de drogas. O caso foi registrado na delegacia de Nova Odessa e será investigado.