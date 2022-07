Polícia Civil, Militar e Guarda apreendem 640 kg de fios de cobre em Nova Odessa

As polícias Civil, Militar e a Guarda Civil Municipal de Nova Odessa apreenderam 640 quilos de fios de cobre em ferros-velhos do município. A ação foi realizada nesta segunda-feira (4) com o objetivo de combater, indiretamente, o furto de fios elétricos, por meio da atuação junto aos comerciantes de recicláveis que possam adquirir este tipo de material sem comprovar a origem. A força-tarefa também contou com a participação de representantes da Prefeitura de Sumaré.

Apreensões foram conduzidas pelas forças de segurança que atuam no município – Foto: Divulgação

Dos seis locais vistoriados em Nova Odessa, em três os responsáveis tiveram fios de cobre apreendidos pela Polícia Civil, totalizando 640 quilos, e deverão comprovar a origem dos itens, sob risco de responderem a inquérito por receptação.

Dos seis comércios, três também foram notificados pela Fiscalização Municipal e ganharam um prazo de dez dias para regularizarem seus alvarás e demais autorizações para funcionamento.

“A operação teve como finalidade a vistoria dos estabelecimentos com intuito de fiscalizar não apenas se havia produto de furtos, mas também a situação do estabelecimento perante a prefeitura, como alvará e combate à dengue. Teve um bom resultado, inclusive quanto às apreensões. Essas operações terão uma frequência agora no município, porque só desta forma conseguiremos combater esse tipo de delito”, comentou o chefe de Segurança do Município, coronel Carlos Fanti.