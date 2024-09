Polícia apreende carga de recicláveis com duas toneladas de maconha a caminho de Nova Odessa

Motorista confessou que partiu do Paraná com a droga, mas não disse quem forneceu e nem quem receberia o entorpecente

Um motorista de 33 anos, que transportava duas toneladas de maconha, que estavam escondidas em uma carga de material reciclável e tinham como destino Nova Odessa, foi preso durante uma abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do 13º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), no km 338 da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), na cidade paulista de Ourinhos, na última quarta-feira.

Carga foi apreendida por equipes da Polícia Rodoviária Federal e do 13º Baep – Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

Ele teria confessado que partiu do município de Barracão, no Paraná, em região de fronteira, e levaria a droga para Nova Odessa. No entanto, não disse quem receberia e nem quem seria o fornecedor dos entorpecentes.

Segundo a polícia, na quarta-feira uma equipe deu ordem de parada ao motorista, suspeitando de que poderia haver algo ilícito em meio à carga que ele levava no veículo.

Em seguida, cães farejadores foram utilizados e identificaram o odor do entorpecente. Os policiais então retiraram a lona que cobria a carga e, logo acima da sucata, já descobriram os tijolos de maconha, que pesaram de 2,1 toneladas. Uma amostra da droga foi retirada e encaminhada para análise no IC (Instituto de Criminalística) local.

O suspeito foi encaminhado à Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Ourinhos, onde foi interrogado e permaneceu detido até ser apresentado à audiência de custódia.

A investigação sobre o caso continuará a ser realizada pela Polícia Civil, com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema. Já a droga foi levada para um local não informado, até que haja autorização judicial para a incineração.