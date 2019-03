PM recupera produtos furtados de mercado

A PM (Polícia Militar) recuperou diversos produtos furtados de um mercado na madrugada desta sexta-feira (28) no Parque dos Pinheiros, em Nova Odessa. Os agentes foram chamados por moradores do bairro, que viram homens saindo do local carregando alguns objetos. Ninguém foi preso.

Foto: Arquivo/O Liberal

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu por volta das 3h15. Ao chegarem no mercado, que fica na esquina entre a Estrada Rodolfo Kivitz e a Rua Olivio Belinati, os policiais constataram que portas e janelas haviam sido danificadas, além de algumas mercadorias estarem espalhadas na entrada.

Os agentes iniciaram patrulhamento pelo bairro e encontraram diversos produtos da loja em uma área de matagal. Em seguida, três homens foram avistados, mas conseguiram fugir.

Cigarros, bebidas, alimentos, itens de higiene pessoal e outros produtos foram apreendidos. Até a elaboração do boletim de ocorrência, o proprietário do comércio ainda não tinha sido localizado.