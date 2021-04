PM apreende R$ 250 mil com motorista em bloqueio de trânsito em Nova Odessa

Policiais militares apreenderam R$ 250 mil em espécie com um motorista durante um ponto de bloqueio de trânsito na Estrada Rodolfo Kivitz, em Nova Odessa, durante o final da noite desta quinta-feira (22).

Segundo o 48º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a equipe abordou o veículo Volkswagen Amarok por volta de 23h55.

Após revista veicular foi encontrada uma sacola no banco do passageiro com R$ 250 mil em espécie, enquanto que no banco traseiro foram localizados sacos plásticos, fitas adesivas e papel filme.

Dinheiro apreendido pelos policiais militares durante a abordagem – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Ao ser questionado, o condutor do veículo não soube informar com certeza a procedência da quantia em dinheiro que carregava, mas alegou que teria recebido o dinheiro de uma transição financeira de um imóvel no distrito de Nova Veneza, em Sumaré.

No entanto, ele não soube informar onde ficaria o suposto imóvel e não apresentou nenhum tipo de contrato ou recibo de tal transação financeira, entrando em contradição.

O homem esteve acompanhado pelo seu advogado no momento da abordagem e durante toda a ocorrência.

Diante dos fatos, o abordado foi escoltado até a delegacia de Nova Odessa, onde a autoridade de plantão elaborou um boletim de ocorrência e apreendeu o dinheiro e os objetos encontrados no carro.

O motorista da Amarok prestou depoimento e foi liberado em seguida. A Polícia Civil segue investigando o caso.