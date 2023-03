Plantões Psicológicos gratuitos são retomados neste sábado, em Nova Odessa

Iniciativa acontece das 8h às 12h, no prédio da antiga Unidade Respiratória, na Rua das Imbuias, 355, no Jardim Alvorada

Atendimento será realizado por ordem de chegada, sem necessidade de agendameneto - Foto: Divulgação - Prefeitura de Nova Odessa

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Setor de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, retoma neste sábado (04/03) o programa de “Plantões Psicológicos” gratuitos. A atividade acontece das 8h às 12h, no prédio da antiga Unidade Respiratória, na Rua das Imbuias, nº 355, no Jardim Alvorada.

De acordo com a prefeitura, os interessados não precisam de agendamento prévio, pois os atendimentos serão realizados por ordem de chegada. A ação é voltada para todas as pessoas, de qualquer idade, que estão em momentos de crise, luto, depressão, sofrimento extremo, desamparo, desesperança e demais emergências psicológicas e emocionais.

De acordo com a enfermeira responsável pela Saúde Mental da Rede Municipal, Maria José da Cruz, a Marzé, o Plantão Psicológico é “uma modalidade de atendimento que possibilita atender um número maior de pessoas no momento de suas necessidades, auxiliando-as a lidar melhor com seus recursos e limites, ou seja, amplia os recursos disponíveis em Saúde Mental”.

Ainda conforme a prefeitura, a Psicoterapia de Emergência pode ser indicada como prevenção ou como tratamento. Na prevenção seus objetivos seriam evitar que um problema pontual se transforme em uma desordem psíquica organizada, uma situação aguda passe a ser uma doença crônica ou dentro de um quadro crônico preexistente e seja causa de uma incapacidade definitiva.

“No tratamento, a Psicoterapia de Emergência estaria indicada basicamente em duas situações: crises que não demandam uma abordagem de longo prazo e dificuldades de adaptação pontuais. Considerando o momento que atravessamos pós-covid temos muita demanda de lutos e outras perdas, que podem ser motivos necessários para um atendimento”, explicou Marzé.