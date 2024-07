PL lança candidatura de Bill para prefeito em Nova Odessa

Uma convenção realizada na noite desta terça-feira (30), no Espaço Green Village, em Nova Odessa, oficializou Bill como candidato a prefeito pelo PL nas eleições deste ano. O empresário José Carlos Maximiano, filiado ao Republicanos, será vice-prefeito. O evento contou com a presença dos prefeitos de Americana, Chico Sardelli (PL), e de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), além de lideranças políticas.

Candidatura de Bill foi oficializada nesta terça-feira (30), em Nova Odessa – Foto: Divulgação

A coligação “Nova Odessa Forte de Novo” terá o apoio dos partidos Podemos, Cidadania, Solidariedade, Mobiliza, DC, PRTB e PMB.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Bill já foi chefe do Executivo por dois mandatos consecutivos, de 2013 a 2020, na época pelo PSDB. Atualmente, exerce a função de assessor especial do gabinete do deputado estadual André do Prado (PL), presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

Como prioridade em seu plano de governo, Bill enfatizou que pretende investir em saúde e segurança, pois acredita que tem experiência e conhece as necessidades da cidade.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Nova Odessa precisa voltar a crescer, em nosso mandato fomos referência em gestão ambiental e pretendemos trazer mais obras para a cidade em vários segmentos”, disse.

“Queremos fazer um trabalho de inclusão com apoio as mães atípicas”, destacou Andrea Souza, esposa de Bill.

O vice é sócio na Empresa Carthom’s Eletrometalúrgica, além de outras nos segmentos de educação e combustível em Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

“Há 12 anos, o Bill já tinha feito esse convite, mas esperei o momento certo para assumir essa nova missão”, explicou José Carlos, que é casado com a educadora Regina Pocay.