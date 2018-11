Pizzaria no bairro Maria Azenha é roubada

Uma pizzaria localizada no bairro Dona Maria Azenha, em Nova Odessa, foi roubada na tarde desta segunda-feira (19). O assaltante exigiu que fossem colocados dentro de uma bolsa dois notebooks e o dinheiro do caixa. Ele conseguiu fugir e não foi encontrado até a publicação desta reportagem. O caso foi registrado no Plantão Policial de Nova Odessa.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma funcionária de 21 anos estava no caixa quando foi abordada por um homem às 17h30. O assaltante colocou uma bolsa sobre o balcão, derrubando diversos objetos que estavam ali. Ele exigiu que a funcionária colocasse os computadores e R$ 250 dentro da mochila, que tinha um emblema da Prefeitura de Nova Odessa, e fugiu em seguida a pé.

A pizzaria possui câmeras de vigilância, mas no momento do crime não estavam funcionando. O suspeito usava uma blusa de moletom preta e touca listrada. O caso será investigado.