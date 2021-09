Pedreiro é preso por estupro de vulnerável no Parque Fabrício, em Nova Odessa

Um pedreiro de 50 anos foi preso neste domingo (19) por estupro de vulnerável, no Parque Fabrício, em Nova Odessa. Ele é acusado de ter violentado uma menina de três anos, neta de sua esposa.

O tio da vítima contou que acordou por volta de 6h para prender o cachorro e ao passar pelo quarto da criança, que dorme no mesmo cômodo do abusador e da avó, viu o homem parado em frente ao sofá onde a menina dormia. Ele estava com a bermuda abaixada fazendo movimentos com o corpo. A menor também estava com a calcinha suspensa.

Sem se dar conta do que acontecia, ele foi ao quintal e ao retornar, viu o pedreiro deitado na cama e a criança coberta. Foi então que ele percebeu que momentos antes havia ocorrido o abuso.

Posteriormente, ele informou aos familiares o ocorrido. Eles tiraram o cobertor da criança e viram que ela estava com a calcinha nas coxas. A PM (Polícia Militar) foi acionada e o homem levado até a delegacia de Americana.

O tio da vítima contou ainda, em depoimento, que a sua mãe e o padrasto são usuários de álcool e entorpecentes e que ambos tinham utilizado tais substâncias na noite anterior ao crime.

Diante da situação, o homem ficou preso em flagrante por estupro de vulnerável e seria encaminhado para a penitenciária de Sorocaba.