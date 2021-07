Pedido de cassação de Leitinho é negado pelo Tribunal Regional Eleitoral

Coligação do PSDB alegou abuso de poder e propaganda eleitoral irregular; TRE não viu influência no resultado das eleições

Leitinho foi eleito e assumiu a prefeitura de Nova Odessa após oito anos de PSDB à frente do Executivo – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

O pedido de cassação do prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schroeder, o Leitinho (PSD), foi negado pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo) nesta quarta-feira (21).

A coligação do PSDB, Cuida Doutor, que disputou as eleições municipais de 2020, entrou com Aije (Ação de Investigação Judicial Eleitoral), alegando abuso de poder e propaganda eleitoral irregular. A alegação é que as irregularidades afetaram o resultado das eleições.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Leitinho foi eleito com 39,68% dos votos, Dr. Lourenço, candidato da coligação do PSDB, ficou em segundo, com 33,51%, perdendo por menos de dois mil votos. A ação pedia a inelegibilidade de Leitinho por 8 anos e a cassação do prefeito eleito.

As irregularidades apontadas foram a gravação de vídeo de propaganda eleitoral de Leitinho no Sindicato dos Servidores do município, além de reunião com moradores no Condomínio Residencial Ipê Branco. As duas condutas já foram alvo de representação da coligação tucana contra Leitinho na Justiça Eleitoral.

A juíza eleitoral, Eliane Cassia da Cruz, considerou as condutas irrelevantes e sem influência no resultado das urnas. Ela destacou que Leitinho já tinha alguma projeção política, como vereador mais votado nas eleições de 2016, após quatro mandatos na câmara.

Na decisão, aponta que há irregularidades já multadas pelo TRE, “porém, não há comprovação de que tiveram o alcance aduzido”. Sobre o vídeo gravado no sindicato, a juíza ressalta que o vídeo foi excluído após liminar do próprio PSDB e ficou exposto por poucos dias.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Sobre a segunda acusação, a juíza alega que também foi reconhecida irregularidade na representação, mas aponta que o evento ocorreu em condomínio fechado “o que denota menos gravidade do que a realização de um ato em praça pública”.

Assim como o alcance do vídeo de Leitinho gravado no sindicato, o evento, que visou reunir moradores do Condomínio Residencial Vila Ipê, não teve pessoas suficientes presentes para mudar uma eleição, argumenta.



“Em suma, embora as condutas imputadas sejam caracterizadas como irregularidades de propaganda eleitoral, não restou comprovada a potencialidade em afetar o equilíbrio do pleito eleitoral”, encerra.



A reportagem contatou o PSDB em Nova Odessa e o prefeito Leitinho, mas ambos não comentaram a decisão até a publicação desta reportagem.