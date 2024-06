Pedágios vão ficar mais caros a partir de segunda; veja os valores em Nova Odessa e Sumaré

Praça de pedágio da Anhanguera, em Nova Odessa - Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

As tarifas de pedágio nas rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348), que cortam municípios da RPT (Região do Polo Têxtil), ficarão R$ 0,50 mais caras a partir da próxima segunda-feira (1º).

O reajuste foi publicado pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) no Diário Oficial do Estado. Outras praças também terão mudanças pelo Estado. Veja abaixo o valor atual e o valor a partir de sábado na região:

Rodovia Anhanguera, km 118, em Nova Odessa (ambos os sentidos)

Valor atual: R$ 10,90

Valor a partir de segunda-feira: R$ 11,40

Rodovia dos Bandeirantes, km 115, em Sumaré (ambos os sentidos)

Valor atual: R$ 10,90

Valor a partir de segunda-feira: R$ 11,40

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, os reajustes recompõem a inflação dos últimos 12 meses, de junho de 2023 a maio deste ano. Também se leva em consideração medidas para reduzir desequilíbrios financeiros nos contratos.

Veja os valores nas demais praças de pedágio das rodovias Anhanguera e Bandeirantes:

Anhanguera

Perus: R$ 13

Valinhos: R$ 12,80

Limeira: R$ 8,70

Bandeirantes

Caieiras: R$ 13

Campo Limpo: R$ 13

Itupeva: R$ 12,80

Limeira: R$ 8,70

O último reajuste nas tarifas de pedágio havia sido aplicado julho do ano passado. Na ocasião, o valor nas praças de Nova Odessa (Anhanguera) e Sumaré (Bandeirantes) havia subido de R$ 10,40 para R$ 10,90.