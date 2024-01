PCDs podem solicitar transferência para locais de votação acessíveis até 8 de maio

A Justiça Eleitoral de Nova Odessa divulgou, nesta quarta-feira (24), um comunicado no qual reforça que eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem solicitar transferência para locais de votação acessíveis até 151 dias antes das próximas eleições municipais, ou seja, até 8 de maio.

A transferência é facultativa àqueles que desejarem, mas o pedido deve ser feito dentro desse prazo. Essas regras estão previstas numa resolução de 2002 do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a publicação, até 90 dias antes das eleições, as pessoas com deficiência que votam em seções especiais também poderão comunicar ao juiz eleitoral, por escrito, suas restrições e necessidades, a fim de que a Justiça Eleitoral, se possível, providencie os meios e recursos destinados a facilitar-lhes o exercício do voto.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O dia 8 de maio também é o fim do prazo para os eleitores que forem votar neste ano tirarem a primeira via do título ou regularizarem a situação eleitoral.