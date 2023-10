Paulo Ricardo tem show cancelado na Festa das Nações de Nova Odessa devido à chuva

Chuva atrapalhou a programação da Festa das Nações de Nova Odessa - Foto: Leonardo Matos

Atração principal da Festa das Nações de Nova Odessa, o cantor Paulo Ricardo, ex-vocalista da banda RPM, teve seu show cancelado devido à chuva, neste domingo (8). Ele subiria ao palco às 20h. O evento acontece na Praça dos Poderes, em frente ao Paço Municipal.

Em razão desse contratempo, o músico concordou em voltar à cidade para se apresentar em outra oportunidade, ainda sem data divulgada.

Filho do sertanejo Sérgio Reis, o cantor Marco Bavini, que assumiria o microfone depois de Paulo Ricardo, também não se apresentará mais.

A prefeitura confirmou os cancelamentos em nota, mas ressaltou que as entidades assistenciais participantes, responsáveis pela venda dos pratos típicos, “zeraram” seu estoque.

A Festa das Nações já havia sido atrapalhada pela chuva no sábado, quando toda a programação da noite foi cancelada. A principal atração musical do dia seria o cantor sertanejo Sâmi Rico, filho do falecido José Rico, que fazia dupla com Milionário.

Antes, haveria show da Legião Urbana Cover do Brasil, além de Maicon Dias e de Pin & Mallone. As apresentações ocorreriam a partir das 18h. O evento teve início na sexta-feira. “Balanço geral é positivo mesmo com sábado ‘perdido’”, destacou a administração municipal.