Pastor teria pedido por propina em Nova Odessa

Informação consta no relatório da CGU e foi dada por uma funcionária do MEC

Ex-ministro da MEC, Milton Ribeiro, e autoridades em Nova Odessa - Foto: Ministério da Educação - Divulgação

No relatório elaborado pela Comissão de Instrução Preliminar, instaurada a pedido da CGU (Controladoria Geral da União), uma funcionária do MEC (Ministério da Educação) revela que no “Gabinete Itinerante”, realizado em agosto de 2021, em Nova Odessa, o pastor Arilton Moura teria pedido propina para os políticos presentes.

O relatório foi feito após denúncias anônimas e ouviu o presidente do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação), Marcelo Lopes da Ponte; o chefe de Gabinete do Ministério da Educação, Djaci Vieira de Sousa; o empresário de Piracicaba, José Edvaldo Brito; e a chefe do cerimonial do MEC, Vanessa Reis Souza.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A comissão tinha como objetivo investigar servidores do MEC e do FNDE em suspeitas de corrupção envolvendo a participação de pastores em eventos do ministério em um gabinete paralelo. Arilton pedia propina aos prefeitos para poder liberar recursos da pasta aos municípios atendidos.

Vanessa afirmou que, em Nova Odessa, um dos organizadores comentou que se sentiu desconfortável com alguns pedidos do pastor Arilton. “Eu recomendei que esses pedidos fossem relatados diretamente ao Ministério da Educação de forma formal”, comentou a chefe de cerimonial.

O empresário de Piracicaba, que teria, de acordo com o relatório, participado do “Gabinete Itinerante” na cidade, informou que dava a sensação de que o pastor pedia vantagem, mas sem dizer. “Ele pedia doação de Bíblias para um trabalho missionário da noite do culto. Aí eu fui fazer uma pesquisa pessoal, se haveria participação do ministério na história das Bíblias, e vi que não tem nada a ver. Conversando com nosso grupo decidimos não fazer doações de Bíblia para ele”, trouxe trecho do depoimento de José Brito.

Ele disse que as passagens aéreas o pastor e dos outros foi uma doação de empresários e não do município. Já Marcelo Lopes falou que que as insinuações de Arilton nunca trataram de números, “mas sim de frases como ‘me ajuda, que eu te ajudo’”.

O LIBERAL não conseguiu encontrar o pastor para comentar o assunto. A comissão concluiu que nenhum servidor aceitou as propostas de “ajuda” de Arilton e que eles não cometerem irregularidades. “Não se pode deixar de sugerir maior rigor na seleção dos participantes desses eventos”, diz trecho do relatório,

Questionada sobre o assunto, a Prefeitura de Nova Odessa reiterou que não houve qualquer distribuição de Bíblias durante o evento e nem foram realizados pedidos de vantagem por terceiros ao prefeito ou ao secretário de Educação por parte das lideranças religiosas.